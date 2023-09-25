Ставки хедж-фондов против евро достигли максимума почти за год

Хедж-фонды увеличили ставки на падение евро почти до годового максимума на фоне ожиданий участников торгов, что Европейский центральный банк закончить повышать процентные ставки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, за неделю, которая завершилась 19 сентября, инвесторы, использующие кредитной плечо, увеличили чистые короткие позиции по евро до более 23 тысяч контрактов за неделю. Это стало максимальным показателем с 11 октября 2022 года. Кроме того управляющие активами сокращают ставки на рост валюты ЕС уже шестую неделю подряд.

«Европа борется со слабым ростом и устойчивой инфляцией, в то время как в США рост экономики остается выше тренда, который поддерживается сильными потребительскими расходами. Они поддерживают доллар США, и мы ожидаем, что евро останется под давлением в течение следующих шести месяцев», — приводятся в материале слова директора по инвестициям хедж-фонда AVM Capital Pte Эшвин Мурти.