Мировые цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара

Мировые цены на нефть во вторник снизились на фоне удорожания доллара к другим мировым валютам.

Цена декабрьских фьючерсов на маркe Brent gо состоянию на 7.50 снизилась на 0,47%, до 91,45 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,41%, до 89,31 доллара, передает РИА «Новости».

Индекс доллара (курса к корзине валют шести торговых партнеров США) накануне превысил отметку в 106 пунктов, это произошло впервые с конца ноября 2022 года, и во вторник показатель остается на этом уровне. Удорожание доллара сдерживает спрос на нефть.

Американская валюта укрепляется на фоне ожиданий того, что ставки в США останутся высокими надолго. В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) допустила увеличение ставки до конца года, а также повысила медианные прогнозы на 2024-2025 годы. А жесткая монетарная политика традиционно поддерживает доллар.