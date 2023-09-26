Курс доллара вырос к рублю
Рубль во вторник утром демонстрирует снижение к американской валюте и рост к европейской. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара повысился на 25 копеек, до 96,49 рубля. Курс евро снизился на 28 копеек, до 101,7 рубля. Курс юаня не корректировался (13,14 рубля).
Банк России в сентябре принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых.
Ранке финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Известиям», что курс рубля по отношению к доллару до конца года будет более стабильным.
Экономист уточнил, что курс стабилизировался, закрепившись на отметке 96 рублей за доллар. По его словам, это обусловлено небольшим улучшением ситуации в российской экономике и ухудшением в американской. Также собеседник не исключил того, что до конца месяца произойдет небольшое снижение курса российской валюты по отношению к доллару.