В Индонезии открыли первую углеродную биржу

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую углеродную биржу в стране. Об этом сообщило агентство AFP.

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"Запуск первой в Индонезии биржи углеродных кредитов представляет собой реальный вклад Индонезии в глобальную борьбу с климатическим кризисом", - приводит агентство слова Джоко Видодо.

Торговый потенциал биржи оценивается по меньшей мере в $194 млрд, добавил президент Индонезии. На момент открытия торгов во вторник было зарегистрировано около 15 сделок, эквивалентных 459 тыс. тонн углекислого газа, пишет агентство.

Индонезия - крупнейший в мире экспортер угля, и экологи ставят под сомнение климатические обязательства правительства, которое продолжает строительство угольных электростанций, сообщает AFP. По мнению экологов, именно эти станции ответственны за сильное загрязнение воздуха в Джакарте.