Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Стоимость турецкой лиры к доллару утром во вторник обновила исторический минимум. Она достигла уровня в 27,5 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 9:06 мск, курс американской валюты к турецкой растет на 0,14%, до 27,2176 лиры с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. За несколько минут до этого показатель ненадолго достиг максимального уровня – 27,5155 лиры.