Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Стоимость турецкой лиры к доллару утром во вторник обновила исторический минимум. Она достигла уровня в 27,5 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 9:06 мск, курс американской валюты к турецкой растет на 0,14%, до 27,2176 лиры с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. За несколько минут до этого показатель ненадолго достиг максимального уровня – 27,5155 лиры.
21 сентября Центробанк Турции повысил учетную ставку с 25% до 30%. Регулятор пояснил, что решение ужесточить денежно-кредитную политику принято, для того чтобы быстрее достичь дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и сдержать ухудшение ценового поведения.