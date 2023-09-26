Ценам на нефть предрекли резкий рост

Мировые цены на нефть могут подняться до 120-150 долларов за баррель, если правительство США не будет предпринимать мер для стимулирования геологоразведочных работ. Об этом заявил генеральный директор сланцевой бурильной компании Continental Resources (CR) Дуг Лоулер, его слова приводит Bloomberg.

В обозримом будущем добыча сырья на действующих месторождениях, включая Пермский бассейн, достигнет пиковых значений, что значительно сократит объемы сырьевого предложения на фоне отсутствия открытия новых площадок для бурения. Ранее подобное уже происходило на сланцевых месторождениях Баккен (Северная Дакота) и Игл-Форд (Техас), посетовал Лоурер.

По его словам, рост цен до 120-150 за баррель вызовет «шок» на американском энергетическом рынке. Кроме того, отсутствие стимулирования геологоразведочных работ приведет к сокращению поставок энергоносителей. Чтобы избежать реализации подобного сценария, администрация президента США Джо Байдена должна принять последовательную политику, которая позволит ведущим энергокомпаниям добывать больше сырья, заключил глава CR.