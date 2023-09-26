В Минэкономразвития спрогнозировали курс доллара в июне 2024 года

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля с пиком в июне 2024 года, когда доллар будет стоить 87,5 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

В ведомстве считают, что рубль начнет укрепляться в IV квартале 2023 года и продолжит это делать в I полугодии 2024 года, а затем динамика поменяется. Согласно прогнозу, в декабре 2023 года доллар будет стоить 94,3 рубля, а евро 105 рублей. В июне же 2024 года он укрепится до 87,5 рублей за доллар и 97,5 рублей за евро.

При этом ниже 100 рублей валюта ЕС продолжит находиться всего пять месяцев — с мая по сентябрь 2024 года.