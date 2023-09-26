В Индонезии открыли первую углеродную биржу

В Индонезии открыли первую биржу для торговли квотами на выбросы парниковых газов (CO2). О проведении торгов на Индонезийской фондовой бирже под контролем Управления финансовых услуг объявил индонезийский президент Джоко Видодо, пишет агентство Bloomberg.

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Лидер островного государства уверен, что торговля углеродными кредитами позволит стране внести свою лепту в борьбу с климатическим кризисом. Торговый потенциал биржи, по данным Видодо, достигает 194 миллиардов долларов. Торги открылись 26 сентября пятнадцатью сделками, что равняется 459 тысячам тонн CO2-эквивалента. Его курс в течение первого дня торгов вырос с 69,6 тысячи индонезийских рупий (что эквивалентно 4,51 доллара США) до 77 тысяч рупий.

Как Швейцарии и Новой Зеландии, с 2015 года — в Южной Корее. Углеродный рынок также есть в Казахстане. Индонезия — крупнейший в мире экспортер угля, и, несмотря на признание местным президентом ширящейся проблемы глобального потепления, строительство угольных электростанций в стране продолжается.