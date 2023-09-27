Сеть магазинов мужской одежды Henderson может провести IPO, рассказали РБК четыре источника на инвестиционном рынке. Намерение ретейлера провести размещение на Мосбирже подтвердил также собеседник, знакомый с планами компании.

По его словам, размещение должно произойти уже в четвертом квартале этого года, но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-службе Henderson рассказали РБК, что рассматривают различные стратегические варианты развития, добавив, что о конкретных планах говорить рано.

Собеседник РБК утверждает, что в рамках размещения Henderson хочет продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд рублей, утверждает собеседник РБК. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд рублей.

Привлеченные средства, по словам источника РБК, будут направлены на развитие сети, в том числе на увеличение вдвое площади уже существующих магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м), что повышает объем продаж на один квадратный метр и сокращает период окупаемости салонов. С 2020 года совокупный объем торговых площадей Henderson уже вырос на 29% и превысил 44 тысячи квадратных метров, отметил собеседник издания.