Сеть магазинов мужской одежды Henderson может провести IPO на Мосбирже
Сеть магазинов мужской одежды Henderson может провести IPO, рассказали РБК четыре источника на инвестиционном рынке. Намерение ретейлера провести размещение на Мосбирже подтвердил также собеседник, знакомый с планами компании.
По его словам, размещение должно произойти уже в четвертом квартале этого года, но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-службе Henderson рассказали РБК, что рассматривают различные стратегические варианты развития, добавив, что о конкретных планах говорить рано.
Собеседник РБК утверждает, что в рамках размещения Henderson хочет продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд рублей, утверждает собеседник РБК. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд рублей.
Привлеченные средства, по словам источника РБК, будут направлены на развитие сети, в том числе на увеличение вдвое площади уже существующих магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м), что повышает объем продаж на один квадратный метр и сокращает период окупаемости салонов. С 2020 года совокупный объем торговых площадей Henderson уже вырос на 29% и превысил 44 тысячи квадратных метров, отметил собеседник издания.
ГК HENDERSON-Россия была основана в 1993 году и стала дистрибьютором повседневной одежды Fruit Of the Loom (США) и детских игрушек TYCO-Matchbox (США). Тогда же была создана первая коллекции рубашек HENDERSON в Польше, следует из информации на сайте компании. В 1996 году одежда Henderson впервые представлена на российском рынке компанией «ТАМИ и КО» — эксклюзивным партнером LPPS.A. в России. С 1998 года компания «ТАМИ и КО» начала открытие фирменных салонов HENDERSON в торговых центрах Москвы.