Стоимость нефти Brent приблизилась к $95 за баррель

В среду в первой половине дня стоимость нефти эталонных марок демонстрирует рост, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цены начали повышаться днем ранее на фоне снижения опасений по поводу мировой экономики и роста тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

По состоянию на 8:16 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent достигла $94,91 за баррель. Данный уровень на $0,95 (1,01%) превышает цену закрытия предыдущей сессии. 26 сентября эти контракты поднялись в цене на $0,67 (0,7%), до $93,96 за баррель.

Что касается котировок фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), то они к указанному времени повысились на $0,96 (1,06%), до $91,35 за баррель.

Как пишет «Интерфакс», среди факторов, которые поддерживают нефть, - опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи.