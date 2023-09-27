Курс турецкой лиры обновил исторический минимум к доллару

По состоянию на 8:32 мск доллар с предыдущего закрытия дорожал по отношению к турецкой лире на 1,05%, с 27,2514 до 27,5365. Минутами ранее показатель достигал максимума – 27,6605 лиры за доллар. Во вторник, 26 сентября, стоимость турецкой валюты достигла уровня в 27,5 лиры за доллар. Суммарно с начала месяца американская валюта подорожала к лире более чем на 2%.