Минфин не смог разместить ОФЗ с фиксированным доходом

Минфин России 27 сентября признал несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», говорится в сообщении Минфина.

На одном из двух запланированных на среду аукционов должны были размещаться облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых.

В начале месяца – 6 сентября — Минфин не смог разместить ОФЗ с индексируемым номиналом также «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен»

До этого аукцион по ОФЗ не состоялся 9 августа. Тогда не были размещены облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Кроме того, министерство отказалось от проведения аукциона 16 августа «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках». Накануне ЦБ в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%.

Затем, 15 сентября, ЦБ принял решение увеличить ставку еще на 100 б.п. — до 13%.

Ранее Минфин отмечал , что планирует в третьем квартале 2023 года разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей. Всего было запланировано 13 аукционных дней — по четыре в июле и сентябре, пять — в августе. Минфин планировал разместить облигации со сроком до 5 лет включительно в объёме 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно — на 500 млрд рублей и от 10 лет — на 450 млрд рублей.