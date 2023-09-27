Новак прокомментировал цены на топливо

Новак сообщил, что биржевые цены на топливо отражают реальную конъюнктуру
Рост биржевых цен на топливо в последние два дня является коррекцией после резкого падения, сейчас котировки отражают реальную конъюнктуру. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
"В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения. И это нормально, поскольку те текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру", - сказал он.
Новак напомнил, что с 21 сентября в качестве экстренной меры заработал запрет на экспорт бензина и дизеля в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке и надежного обеспечения потребителей.
"Благодаря этим решениям отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо. За последнюю неделю, с 21 числа, они снизились в среднем на 20% по автомобильным бензинам и на 16% по дизельному топливу", - добавил Новак.