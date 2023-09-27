$96.50+0.26101.98-0.01

Набиуллина считает бессмысленным копировать для РФ "китайский путь"

Банк России вновь высказался против предложенной Министерством экономического развития идеи о введении «мембраны» между внутренним и внешним рынками российского рубля. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ снова высказался против сегментации валютного рынка по китайскому образцу
© РИА Новости

«Сейчас многие смотрят на опыт Китая. Но ни один опыт нельзя скопировать, везде разные условия», — заявила Набиуллина на лекции на экономическом факультете МГУ

Она напомнила, что в Китае действует управляемый валютный курс, множественность процентных ставок и ограничения на движение капитала.

«Кто нам предлагает это использовать, наверное, забывают, что Китай уже два десятилетия пытается либерализовать движение капитала и финрынки. Зачем нам двигаться назад?», — сказала глава ЦБ.

Это реплика в ответ на предложение министра экономразвития Максима Решетникова изучить китайский опыт сегментации валютного рынка. Он ранее предложил создать «мембрану» между внутренним и внешним рынком рубля.

Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости