Стоимость золота опустилась впервые с 15 марта

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже отметки $1,9 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. В последний раз стоимость драгметалла достигала этого уровня 15 марта 2023 года.

По состоянию на 18:17 мск цена золота составляла $1 899,6 за тройскую унцию (-0,95%). К 18:25 мск золото стоило $1 897,5 за тройскую унцию (-1,06%).