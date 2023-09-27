На Украине заявили о готовности повысить тариф на газ по рекомендации США

Кабмин Украины готов повысить тарифы на газ и электроэнергию для граждан страны. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, цитирует УНИАН.

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Она уточнила, что эта инициатива обсуждается в правительстве в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества на Украине. Как утверждает Жолнович, реформа должна дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, при этом предоставляя субсидии украинцам, чьи платежи за коммуналку превышают 15 процентов от заработка.

Министр отметила, что власти республики готовы к этому: разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно будет функционировать. Механизм позволит автоматически уведомлять жителей страны о праве на субсидию, добавила она.