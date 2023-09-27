Московская биржа выпустила первые ЦФА

"Приход на рынок ЦФА системной инфраструктуры в лице группы "Московская биржа" является весомым вкладом в становление архитектуры рынка ЦФА, повышение доверия к нему и привлекательности для участников. Нам еще многое предстоит сделать для развития рынка, чтобы он стал понятным и удобным как для эмитентов, так и для инвесторов, откалибровать под это регулирование и налогообложение, но уже сейчас уверенно можно сказать, что рынок ЦФА формируется с интересом, и мы видим в нем большую перспективу для всех и, конечно, собственную роль", - сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, чьи слова приводятся в сообщении.