В России за неделю подорожали помидоры и бананы

За неделю с 19 по 25 сентября инфляция в России составила 0,28 процента, годовая инфляция ускорилась до 5,74 процента, сообщили в пресс-службе Росстата.

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Согласно индексу потребительских цен, больше всего с 19 по 25 сентября подорожали помидоры (+ 9,34 процента), бананы (+ 4,13) и куриные яйца (+ 2,87). Подешевели сильнее всех морковь (- 2,81 процента), яблоки (- 2,75) и капуста (- 2,67).

Индекс потребительских цен учитывает изменения стоимости за неделю 109 видов товаров и услуг в 282 городах России. В индексе не учитывается статистика по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.