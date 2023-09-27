Цены на уран обновили максимум последних летт

Цены на уран увеличились до $70 за фунт, пишет аналитический портал Trading Economics. По данным издания, это наивысшая цена с 2011 года.

Эксперты портала напомнили, что на фоне аварии на АЭС «Фукусима», закрытия атомных станций в государствах Европы рынок продолжительное время находился в депрессии.

В 2023 году, отметили аналитики, государства снова заинтересовались атомной энергетикой в связи с ростом цен на топливо и логистическими проблемами.

Кроме того, участники рынка испытывают опасения в связи сокращением производства ядерного топлива в Канаде, переворотом в Нигере и остановкой поставок из Санкт-Петербурга в США.