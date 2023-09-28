В Гонконге приостановили торги акциями китайского девелопера Evergrande

Торги акциями одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановлены на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте площадки.

"Торги акциями China Evergrande Group будут приостановлены с 09:00 (04:00 мск) сегодня, 28 сентября", - сказано в сообщении.

Это также касается котировок ценных бумаг всех подразделений компании. Причины приостановки не указываются.

Как передает гонконгская радиостанция RTHK, торги акциями были приостановлены после сообщения Bloomberg, которое вызвало опасения относительно будущего компании. В среду агентство со ссылкой на источники сообщило, что председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь якобы находится под контролем полиции КНР с начала этого месяца.

В среду акции Evergrande Group закрылись на отметке 0,32 гонконгского доллара (около $0,041).

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы. 21 марта 2022 года Evergrande приостановила торги акциями на Гонконгской фондовой бирже, до этого они упали в цене в несколько раз. 28 августа этого года компания возобновила торги акциями на бирже в Гонконге после перерыва почти в полтора года.