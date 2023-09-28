Матвиенко выступила за дедолларизацию торговли в рамках БРИКС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с обращением к участникам IX Парламентского форума БРИКС в Йоханнесбурге, в своей речи она рассказала о приоритетах России в ходе ее председательства в объединении в 2024 году, сообщается 28 сентября в соцсетях палаты регионов.

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Как рассказала спикер, девизом российского председательства станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», при этом план работы насчитывает уже около 200 мероприятий.

«По парламентской линии продолжим реализацию стратегического курса БРИКС, который отвечает интересам основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства», — подчеркнула Матвиенко.

Политик заверила, что Москва будет конструктивно взаимодействовать со всеми партнерами для укрепления роли и авторитета БРИКС и его парламентской составляющей. В этом отношении она призвала страны-члены поддержать шесть государств, которые присоединятся к работу форума с 2024 года.

«Считаем, что в рамках БРИКС необходимо продолжать на законодательном уровне создавать все условия для диверсификации цепочек поставок, дедолларизации и перехода на национальные валюты во взаимных расчётах», — указала председатель Совета Федерации.

Она добавила, что следующий Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге.