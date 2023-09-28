Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в четверг, 28 сентября, провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В правительстве отметили, что в совещании приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти.

Новак пояснил, что в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива произошло снижение цен на бирже.

По его словам, кабмин ожидает, что на фоне этого произойдет снижение цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей.

«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры», — подчеркнул Новак.

Чиновник отметил, что следует принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.