Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в четверг, 28 сентября, провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
В правительстве отметили, что в совещании приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти.
Новак пояснил, что в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива произошло снижение цен на бирже.
По его словам, кабмин ожидает, что на фоне этого произойдет снижение цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей.
«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры», — подчеркнул Новак.
Чиновник отметил, что следует принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.
Новак пояснил, что снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Он добавил, что объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.