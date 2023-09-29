По итогам третьего квартала 2023 года мировые цены на нефть выросли на 25,8%

С июля по сентябрь 2023 года цены на нефть Brent и WTI в среднем выросли на 25,8%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent поднялась на 23,1%, WTI – на 28,5%. При этом по итогам торгов пятницы Brent подешевела до 92,2 доллара за баррель (минус 1%), WTI – до 90,79 доллара за баррель (минус 1%). За месяц Brent прибавила 6,1%, WTI – 8,6%. За девять месяцев 2023 года их стоимость выросла на 7,3% и 12,8% соответственно, передает РИА «Новости».