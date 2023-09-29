Названо последствие запуска продаж рыбы на бирже

Стоимость рыбы в России может снизиться за счет запуска в стране продаж продукции на бирже уже в 2024 году. Планы властей указаны в протоколе заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, передают «Известия».

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Помимо корректировки стоимости будет увеличена конкуренция на рынке, говорится в публикации.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, важно, чтобы документ разрабатывался «в диалоге с участниками рынка».

Он указал на готовность союза искать решения, которые бы сделали биржевую торговлю драйвером развития внутреннего рынка.

По словам экспертов, для того чтобы принять участие в торгах, компаниям-поставщикам нужно пройти процесс регистрации на СПбМТСб. Они подчеркивают, что на посреднические услуги будет уходить до 25–40% себестоимости продукции.

Специалисты отмечают, что для ретейлеров экономия будет существенной. Однако, как указывают они, колоссального снижения цен ждать не стоит.