Названо последствие запуска продаж рыбы на бирже
Стоимость рыбы в России может снизиться за счет запуска в стране продаж продукции на бирже уже в 2024 году. Планы властей указаны в протоколе заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, передают «Известия».
Помимо корректировки стоимости будет увеличена конкуренция на рынке, говорится в публикации.
Обеспечением торгов займутся Банк России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Минфин разработал законопроект, благодаря которому данная мера будет реализована. Его одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, важно, чтобы документ разрабатывался «в диалоге с участниками рынка».
Он указал на готовность союза искать решения, которые бы сделали биржевую торговлю драйвером развития внутреннего рынка.
По словам экспертов, для того чтобы принять участие в торгах, компаниям-поставщикам нужно пройти процесс регистрации на СПбМТСб. Они подчеркивают, что на посреднические услуги будет уходить до 25–40% себестоимости продукции.
Специалисты отмечают, что для ретейлеров экономия будет существенной. Однако, как указывают они, колоссального снижения цен ждать не стоит.
Ранее сообщалось, что по данным Росстата, в июле производство мороженой рыбы в России выросло на 42,9%, до 441,4 тыс. тонн, а рыбных пресервов на 32,2%, до 22,7 млн условных банок.