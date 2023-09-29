Турецкая лира упала до минимального значения к доллару

В пятницу, 29 сентября, курс турецкой лиры к доллару продемонстрировал минимальное значение. С начала сентября американская валюта выросла к турецкой почти на 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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К 8.35 мск курс доллара к турецкой лире поднялся на 0,39%, до 27,4699 лиры за доллар (к закрытию он составил 27,3628 лиры). Минутами ранее значение достигло максимального уровня в 27,665 лиры.

27 сентября курс доллара к лире впервые достиг 27,66 лиры, а 28 сентября он преодолел отметку в 27,5 лиры, что произошло впервые. Рост доллара к лире с начала месяца оценивается в 2,9%, с начала квартала – примерно в 5,5%.

Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз предупредил о том, что по итогам 2023 года инфляция в стране может составить 65%.