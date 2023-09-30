Филиппины возобновили закупку угля из России

Филиппины в июле импортировали из России уголь на $18,2 млн впервые с октября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического ведомства РФ.

Согласно материалу агентства, до июня 2022 года Филиппины являлись частыми покупателями российского угля. Среднемесячные покупки этой страны составляли около $3,3 млн. Затем в октябре 2022 года была крупная закупка на $16,1 млн.

В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России. По данным РИА Новости, первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тыс. тонн на $18,2 млн. Отмечается, что стоимость импорта стала максимальной с октября 2016 года, когда угля было приобретено на $107,8 млн.

Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля в Филиппины был в 2017 году - тогда поставок не было весь год. В 2021 году стоимость импорта за весь год составила $17,8 млн долларов, в 2022 году - $43,8 млн.

В начале сентября турецкая газета Aydinlik писала, что объем операций по импорту и экспорту между Турцией и Россией в рублях за семь месяцев текущего года вырос на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.