$97.41+0.41103.16+1.07

Филиппины возобновили закупку угля из России

Филиппины в июле импортировали из России уголь на $18,2 млн впервые с октября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического ведомства РФ.

Филиппины возобновили закупку угля из России
© РИА Новости

Согласно материалу агентства, до июня 2022 года Филиппины являлись частыми покупателями российского угля. Среднемесячные покупки этой страны составляли около $3,3 млн. Затем в октябре 2022 года была крупная закупка на $16,1 млн.

В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России. По данным РИА Новости, первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тыс. тонн на $18,2 млн. Отмечается, что стоимость импорта стала максимальной с октября 2016 года, когда угля было приобретено на $107,8 млн.

Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля в Филиппины был в 2017 году - тогда поставок не было весь год. В 2021 году стоимость импорта за весь год составила $17,8 млн долларов, в 2022 году - $43,8 млн.

В начале сентября турецкая газета Aydinlik писала, что объем операций по импорту и экспорту между Турцией и Россией в рублях за семь месяцев текущего года вырос на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, также писала, что Россия наращивает экспорт угля в Турцию, предоставляя значительные скидки и вытесняя более дорогой колумбийский уголь.

Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости