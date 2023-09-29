Россиянам рассказали, что делать с долларами и евро

Несмотря на то, что 29 сентября биржевой курс доллара поднялся выше 98 рублей, а евро — выше 103 рублей, продемонстрировав рост в 1 и 1,5 рубля соответственно, пока курс валют движется в пределах одного процента, это не критично для экономики, заявил в беседе с «Радио 1» эксперт по финансам Алексей Родин. По его словам, хранение валюты недружественных стран несет определенные риски, поэтому от ее покупки сегодня лучше воздержаться.

Сейчас хранить валюту недружественных стран очень опасно, потому что могут заблокировать и ввести высокие комиссии. Нужно смотреть на валюту дружественных стран: если это не рубль, то юань. В юане есть депозиты, есть облигации, — объяснил специалист.

Он добавил, что валюта сама по себе не является активом, поэтому держать деньги в ней не совсем разумно, и лучше вложить валюту в какой-нибудь актив.

Также эксперт назвал золото не самым привлекательным вариантом инвестирования. Покупку драгоценного металла можно рассматривать как способ спасти деньги от инфляции, но лишь в долгосрочной перспективе, и также сопряженный с высокими рисками.

На долгосроке золото растет, но это 10-20 лет. При этом волатильность золота больше, чем у акций, поэтому золото сильнее падает и сильнее растет. Инвестор должен быть готов к этому, — подчеркнул Родин.