В России нашли способ снизить цены на рыбу: для этого власти предложили начать продажу рыбной продукции на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Об этом со ссылкой на протокол заседания комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева пишут «Известия».

В документ говорится о разработке закона, который позволит проводить торги рыбной продукцией, а также о рассмотрении проекта строительства экспортно-импортного агрологистического комплекса во Владивостоке. Отмечается, что возможность продавать и покупать рыбу на биржевых торгах может появиться во втором квартале 2024 года.

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Общественный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выступал с подобной инициативой еще три года назад. По мнению ведомства, торги на бирже способствуют демонополизации рынка, а также помогут сформировать единые для всех условия сделок. При этом ФАС поддерживает расширение перечня доступных на торгах товаров.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил важность участия в разработке законопроекта отраслевых компаний.

«Мы готовы искать такие решения, которые сделали бы биржевую торговлю драйвером развития внутреннего рынка», — сказал он.

При этом Панин подчеркнул, что рыба — продукт, который сложно стандартизировать, так как ее размер и качество могут сильно отличаться от улова к улову, и создать стандартный лот будет непросто.

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев напомнил, что в России предпринималось несколько попыток по организации биржевых торгов рыбной продукцией. По его мнению, одна эта мера не позволить снизить цены на обсуждаемую категорию товаров.

«Несмотря на хороший улов осетровых, стоимость икры, вопреки прогнозам, не падает даже в Приморье. Вряд ли подешевеют и остальные морепродукты», — добавил депутат.

Главные причины роста цен в отрасли — дорогая логистика и недостаточный уровень импортозамещения в добыче (главным образом в рыболовецких судах и оборудовании для хранения товара), объяснил он.

Аналитики Freedom Finance Global не согласны с таким мнением и считают, что торги на бирже позволят российским ретейлерам закупать рыбу напрямую у производителей по себестоимости и без посредников, что должно сдерживать рост внутренних цен.