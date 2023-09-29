Британия обсуждает возможность пересмотра потолка на российскую нефть
Замглавы минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Лондон обсуждает со странами «Большой семёрки» возможность пересмотра потолка на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.
Пенн также добавила, что причиной для пересмотра послужили изменения на мировом рынке.
«Мы должны продолжать следить за его эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, что мы рассматриваем, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — рассказала она.
Пенн также считает, что потолок цен смог успешно сократить доходы России, при этом сохраняя необходимый объём поставок нефти на мировой рынок. Однако за последнее время на мировом рынке произошёл ряд изменений, которые позволили России поставлять нефть в обход введённых ограничений. При этом Лондон, по словам Пенн, продолжит соблюдать ограничения на цену российской нефти, одновременно с этим обсуждая их эффективность с партнёрами.
Напомним, что потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря 2022 года. Согласно решению стран Евросоюза, максимальная цена на покупку российской нефти для стран альянса составляет 60 долларов за баррель. 31 января 2023 года Россия в качестве ответных мер запретила продажи нефти тем странам, которые решили соблюдать установленные ограничения.