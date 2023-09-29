Британия обсуждает возможность пересмотра потолка на российскую нефть

Замглавы минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Лондон обсуждает со странами «Большой семёрки» возможность пересмотра потолка на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Пенн также добавила, что причиной для пересмотра послужили изменения на мировом рынке.

«Мы должны продолжать следить за его эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, что мы рассматриваем, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — рассказала она.

Пенн также считает, что потолок цен смог успешно сократить доходы России, при этом сохраняя необходимый объём поставок нефти на мировой рынок. Однако за последнее время на мировом рынке произошёл ряд изменений, которые позволили России поставлять нефть в обход введённых ограничений. При этом Лондон, по словам Пенн, продолжит соблюдать ограничения на цену российской нефти, одновременно с этим обсуждая их эффективность с партнёрами.