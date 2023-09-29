Белый дом оценил эффективность потолка цен на российскую нефть

"Мы все еще считаем, что потолок цен является полезным и жизнеспособным инструментом. <...> И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по [его] корректировке. Мы говорили об этом с союзниками и партнерами. Так что нет, нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет, сегодня мне нечего сказать про какие бы то ни было изменения", - отметил представитель Белого дома.



"Помните, что вся идея заключалась не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка <...>. Идея заключалась в том, чтобы минимизировать доходы [бюджета России от такого экспорта]", - сказал Кирби.