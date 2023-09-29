Белый дом оценил эффективность потолка цен на российскую нефть

Белый дом заявил, что Запад не откажется от потолка цен на нефть РФ
Страны Запада не собираются отказываться от попыток ограничить предельные цены на экспортируемые Россией нефтепродукты на мировом рынке, невзирая на то, что в последнее время такие усилия, судя по имеющейся информации, были безуспешными. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы все еще считаем, что потолок цен является полезным и жизнеспособным инструментом. <...> И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по [его] корректировке. Мы говорили об этом с союзниками и партнерами. Так что нет, нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет, сегодня мне нечего сказать про какие бы то ни было изменения", - отметил представитель Белого дома.
"Помните, что вся идея заключалась не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка <...>. Идея заключалась в том, чтобы минимизировать доходы [бюджета России от такого экспорта]", - сказал Кирби.