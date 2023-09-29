Эксперты спрогнозировали курс рубля в октябре

Рубль в октябре укрепится к доллару, евро и юаню. Такой прогноз сделали опрошенные «Прайм» эксперты.

По их словам, за месяц курс доллара упадет на 1,74 рубль до 96,23 рублей, евро — на 1,18 рубль до 102,17 рублей, а юаня — на 34 копейки до 13,15 рублей.

Главными драйверами роста российской валюты станут продажа большего количества валюты на фоне роста выручки и уплаты налогов на дополнительный доход. Также на курс рубля будут влиять итоги очередного заседания Центробанка России в октябре. Сдерживающим же фактором станут изменения таможенных процедур в связи появлением гибких экспортных пошлин и низкие объемы экспорта.