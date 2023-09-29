В Европе скупают дизель из-за страха дефицита
Объемы торгов опционными контрактами на поставку дизельного топлива на лондонской бирже ICE достигли девятилетнего максимума, было заключено в общей сложности примерно 75 тысяч подобных соглашений. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, фьючерсы на дизельное топливо в настоящее время торгуются выше 130 долларов за баррель. Такой объем торгов опционами сопоставим более чем с тремя миллионами контрактов на нефть эталонной марки Brent.
В Bloomberg отметили, что такой ажиотаж был вызван ростом опасений по поводу усиления рисков глобального дефицита в связи с санкциями ЕС против российского импорта и решением РФ временно ограничить вывоз бензина и дизеля с целью стабилизации внутренних цен на топливо. Также эти опасения усугубляет сокращение поставок сырой нефти со стороны ОПЕК+.