В Европе скупают дизель из-за страха дефицита

Объемы торгов опционными контрактами на поставку дизельного топлива на лондонской бирже ICE достигли девятилетнего максимума, было заключено в общей сложности примерно 75 тысяч подобных соглашений. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, фьючерсы на дизельное топливо в настоящее время торгуются выше 130 долларов за баррель. Такой объем торгов опционами сопоставим более чем с тремя миллионами контрактов на нефть эталонной марки Brent.