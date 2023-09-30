$97.41+0.41103.16+1.07

Британия захотела пересмотреть потолок цен на нефть из России

Лондон обсуждает со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты ее пересмотра из-за изменений в мировой экономике. Об этом сообщила замглавы Минфина Великобритании Джоанна Пенн, передает агентство Reuters.

Британия захотела пересмотреть потолок цен на нефть из России
© ТАСС

По словам Пенн, изначально ввод ограничений казался успешным решением, так как это должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы, при этом обеспечение энергоресурсами мирового рынка предполагалось оставить на том же уровне. Однако реакция России оказалась непредсказуемой.

«Мы должны продолжать следить за его (потолком цен — Прим. «Ленты.ру») эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — сказала замглавы Минфина Великобритании.