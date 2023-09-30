Британия захотела пересмотреть потолок цен на нефть из России

Лондон обсуждает со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты ее пересмотра из-за изменений в мировой экономике. Об этом сообщила замглавы Минфина Великобритании Джоанна Пенн, передает агентство Reuters .

По словам Пенн, изначально ввод ограничений казался успешным решением, так как это должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы, при этом обеспечение энергоресурсами мирового рынка предполагалось оставить на том же уровне. Однако реакция России оказалась непредсказуемой.