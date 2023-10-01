Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз с 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.

При этом в 2021 году США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России. 90% товарооборота составляли поставки из России в США ($241 млн).

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за восемь месяцев этого года увеличился на 25%. Такую оценку привела Федеральная таможенная служба РФ в своем Telegram-канале.

Россия и Китай продолжат упрощать таможенные формальности и развивать торговлю, следует из поста.