Экономист назвал самую надежную в мире валюту

«Валюта — это производное от состояния экономики. Поэтому выбирать можно только из трех валют: юань, доллар и евро. Если их ранжировать, то предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем», — пояснил Беляев.