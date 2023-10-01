Украина готовится отправить пять судов с зерном в страны Африки и Европы

Bloomberg: в порты Украины направляются пять судов для перевозки зерна
Украина готова загрузить пять судов, предназначенных для перевозки зерна, несмотря на выход России из черноморской инициативы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова.
В материале указано, что в настоящее время в украинские порты на побережье Черного моря направляются пять кораблей. Речь идет о морских гаванях так называемой «Большой Одессы» — портах в городах Одесса, Южный и Черноморск (бывший Ильичевск).
«Пять судов <...> будут загружены 120 тыс. тонн зерна для стран Африки и Европы», — говорится в публикации.
Согласно информации ресурсов для отслеживания передвижения кораблей, сейчас суда проходят по временному морскому коридору. Последний был создан Военно-морскими силами Украины.
Также агентство подчеркнуло, что Киев не оставляет попыток сформировать новый безопасный путь для вывоза зерна по морю. Правительство Украины решило не прекращать работу в данном направлении даже после отказа Москвы продлевать срок действия продовольственной инициативы.
26 сентября агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере морских перевозок сообщило, что порт Одессы покинуло некое грузовое судно. Корабль вышел в Черное море, однако других подробностей не уточнялось.