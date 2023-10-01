Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть

Меры, введенные Западом для снижения российских доходов от продажи нефти, могут привести к экологической катастрофе, предупредил Джулиан Ли, стратег Bloomberg First Word по нефтяному рынку.

Ли напомнил, что несколько месяцев назад ведущие страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть. Подразумевалось, что максимальная стоимость Urals должна быть не выше $60 за баррель.

Основной экспортный сорт Urals, уточнил эксперт, торговался ниже порогового значения на протяжении почти восьми месяцев. На фоне этого казалось, что инициатива является действенной.

В дальнейшем аналитики пришли к выводу, что эта мера перестала работать, пояснил эксперт.

Вместе с тем, уточнил стратег, ограничение крайне негативно сказывается на экологии. Россия вынужденно использует «ржавеющие старые танкеры», занимается перевалкой сырой нефти прямо в море.