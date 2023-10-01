$97.41+0.41103.16+1.07

Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть

Меры, введенные Западом для снижения российских доходов от продажи нефти, могут привести к экологической катастрофе, предупредил Джулиан Ли, стратег Bloomberg First Word по нефтяному рынку.

Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть
© РИА Новости

Ли напомнил, что несколько месяцев назад ведущие страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть. Подразумевалось, что максимальная стоимость Urals должна быть не выше $60 за баррель.

Основной экспортный сорт Urals, уточнил эксперт, торговался ниже порогового значения на протяжении почти восьми месяцев. На фоне этого казалось, что инициатива является действенной.

В дальнейшем аналитики пришли к выводу, что эта мера перестала работать, пояснил эксперт.

Вместе с тем, уточнил стратег, ограничение крайне негативно сказывается на экологии. Россия вынужденно использует «ржавеющие старые танкеры», занимается перевалкой сырой нефти прямо в море.

По его оценке, на фоне этого растут риски крупных нефтяных разливов, повышается вероятность загрязнения прибрежных зон. Соответственно, констатировал Ли, следует отказаться от ограничения цен на российскую нефть с тем, чтобы предотвратить крупную экологическую катастрофу.

35
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости