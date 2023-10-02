В понедельник утром рубль снижается к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 104 рубля впервые с 14 сентября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В моменте курс европейской валюты повысился на 0,84%, до 104,22 рубля, а курс доллара - на 0,65%, до 98,6 рубля.

Растет и курс юаня - он превысил 13,5 рубля впервые с 15 августа (+0,7 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов).

Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что серьезную поддержку российской нацвалюте в октябре окажут действия властей. Он полагает, что доллар в текущем месяце будет находиться в пределах 93–97 рублей.