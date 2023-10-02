Цена Brent поднялась до $92,3 за баррель

В первой половине дня понедельника котировки нефти демонстрируют небольшой рост. К 8:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent поднимались в цене на $0,12 (0,13%), до $92,32 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

В пятницу стоимость Brent упала на $0,9 (1%), до $92,2 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к указанному времени росли на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,14 (0,15%), до $90,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт упал в цене на $0,92 (1%), до $90,79 за баррель.

«Интерфакс» со ссылкой на аналитиков сообщает, что опасения, которые связаны с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали цену нефти в минувшем месяце.

Основатель Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что к концу прошлой недели импульс к повышению стоимости, который связан с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя.

Специалист ожидает фазу консолидации до появления новых рыночных драйверов.