В России скопилось 150 тысяч пустых контейнеров из Китая

В РФ скопились 150 тысяч китайских контейнеров. Это уже привело к обвалу вторичного рынка товарных контейнеров. Они продаются почти в два раза дешевле, чем в других странах. Об этом говорится в анализе торговой платформы ContainerxChange.

Там же сказано, что в этом году объем российско-китайской торговли превысит 200 млрд долларов. Для сравнения, в прошлом году сумма товарооборота составила 185 млрд долларов. То есть ситуация с переизбытком контейнеров будет только хуже. Причин у этой проблемы три. Первая. Почти все, что мы покупаем в Китае, везут к нам контейнерами. И покупаем мы много. А продаем мы в Китай нефть, газ, дерево, металл, уголь и так далее — то, что контейнерами не возят.

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В цифрах это выглядит так: экспорт из Китая в Россию вырос на 73%, в то время как российский импорт поднялся лишь на 15%. То есть наша инфраструктура не успела за таким резким разворотом на восток. А отправить в Китай пустой контейнер очень дорого. По словам экспертов, от 2,5 тысячи до 4 тысяч долларов. Логистическим компаниям это просто невыгодно, говорит учредитель транспортно-логистической компании VIG Транс Игорь Ребельский:

«Есть же тарифы, и неважно, что у тебя в контейнере — полный, пустой. По факту, у тебя есть ставка. Соответственно, в силу того, что получается невыгодно для владельцев гонять их туда-обратно, то есть это кратно дорого ложится на себестоимость. Ну и проще так же потом либо арендовать, либо взять контейнер в Китае и привезти, а дальше уже, соответственно, пусть владельцы контейнеров разбираются. Не знаю, мне как владельцу логистической компании глобально в этой ситуации абсолютно все равно, потому что я для себя не несу этих расходов на обратный туда рейс».

Тарифы устанавливает РЖД. То есть бизнес на это повлиять не может. Вот и стоят эти никому ненужные контейнеры в российских депо. Стоят и стремительно дешевеют. Они продаются почти в два раза дешевле, чем в других странах. Так, средняя цена на покупку подержанного 40-футового контейнера high cube на этой неделе упала до 580 долларов. В феврале прошлого года они стоили около 4 тысяч долларов. И дальше будет только хуже, говорит генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Цены настолько волатильны по отношению сезон к сезону и внутри года, что плюс-минус 20-30%, а то и 50% стали нормой для логистического бизнеса и для логистического рынка. Например, мы по результатам восьми месяцев увидели 94,5% загруженность порта Владивосток. Это на текущий момент, примерно 95%. Это означает, что через две недели Владивосток по сути дела встанет. И контейнеры поедут по железной дороге. Цены на железнодорожные перевозки резко увеличатся примерно на 20-25%. Потом «железка» встанет, обратно поедем на Владивосток. И там цены подрастут. Это все будет наблюдаться вплоть до начала Китайского Нового года».