Разработчик Astra Linux проведет IPO на Московской бирже

Разработчик Astra Linux в октябре проведет IPO на Московской бирже
«Группа Астра», куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями компаниями ожидается уже в октябре этого года, говорится в сообщении на сайте группы.
Планируется, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры компании, которые после выхода на биржу сохранят за собой преобладающую долю в капитале группы. Розничные инвесторы смогут приобрести ценные бумаги через «ведущих российских брокеров», технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее, отмечается в сообщении.
Ранее о планах компании провести листинг на Московской бирже писал РБК со ссылкой на источники в финансовых и ИТ-компаниях. Собеседники издания говорили, что группа предложит небольшой пакет акций, поскольку хочет дать возможностьпознакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение». По словам источников, впоследствии размер free float может быть увеличен.
В «Группу Астра» входят «Русбитех-Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux), «Рубэкап» (разработчика системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup), «Рупост» (разработчик российского почтового сервера для организаций RuPost) и другие компании. По итогам 2022 года выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с годом ранее, до 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд рублей. «Группа Астра» принадлежит гендиректору группы Илье Сивцеву, 5% — у Светланы Новосельцевой, остальные совладельцы скрыты.