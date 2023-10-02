Разработчик Astra Linux проведет IPO на Московской бирже

«Группа Астра», куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями компаниями ожидается уже в октябре этого года, говорится в сообщении на сайте группы.

Планируется, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры компании, которые после выхода на биржу сохранят за собой преобладающую долю в капитале группы. Розничные инвесторы смогут приобрести ценные бумаги через «ведущих российских брокеров», технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее, отмечается в сообщении.

Ранее о планах компании провести листинг на Московской бирже писал РБК со ссылкой на источники в финансовых и ИТ-компаниях. Собеседники издания говорили, что группа предложит небольшой пакет акций, поскольку хочет дать возможностьпознакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение». По словам источников, впоследствии размер free float может быть увеличен.