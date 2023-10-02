Экономисты спрогнозировали курс доллара до конца года

В ближайшие месяцы россиянам не стоит ждать нового укрепления нацвалюты. До конца 2023 года курс доллара стабилизируется и с большой долей вероятности будет находиться в коридоре 90-100 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос экономистов.

По словам аналитика компании «Финам» Александра Потавина, главной причиной нынешней слабости рубля является нехватка твердой валюты в России. Она образовалась в результате ряда факторов, включая отток капитала из страны и отсутствие жесткого валютного контроля со стороны финансовых властей. На этом фоне в компании ожидают продолжения постепенного ослабления нацвалюты в среднесрочной перспективе.

Еще одной причиной снижения курса нацвалюты стал высокий спрос россиян на дорогостоящие импортные товары длительного пользования, уточнил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Эта тенденция, вероятно, сохранится до конца 2023 года и будет продолжать оказывать давление на рубль. В свою очередь, аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских связал нехватку твердой валюты в стране с наращиванием расчетов в нацвалютах. Так, по данным Банка России, уже 42 процента экспортных операций происходит в рублях, что в обозримой перспективе может вызвать усугубление валютной нехватки.