НБУ повысил официальный курс гривны к доллару

ЦБ Украины впервые с июля 2022 года поднял официальный курс гривны к доллару, установив его на уровне 36,59 гривны за доллар, сообщает украинский телеканал "Прямой". Уточняется, что за день он подорожал чуть больше чем на две копейки. Ранее сообщалось, что на Украине официальный курс гривны со вторника, 3 октября, будет "управляемым гибким", а не фиксированным, как с 24 февраля 2022 года. В пресс-службе указали, что "управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования", который действовал в стране до этой даты. Как заявили в НБУ, Нацбанк будет и дальше "тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем". Там пояснили, что НБУ будет активно принимать участие в торгах на межбанковском валютном рынке, компенсируя "структурный дефицит валюты" и не допуская значительных колебаний курса гривны. При этом "курс в тех сегментах рынка", где у граждан есть возможность приобретать и продавать валюту, "будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года", то есть не будет фиксированным как на наличном рынке, так и в обменных курсах банков при конвертации.