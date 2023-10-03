В Европе резко подешевел газ

Спотовая цена газа в Европе за неделю снизилась на 28% на фоне теплой погоды и заполненных подземных хранилищ. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания, только за один день - 2 октября - спотовая цена газа в Европе опустилась на 14%. На хабе TTF в Нидерландах газ торговался на уровне $351 за тысячу кубометров.

При этом заметна разница в цене на ноябрьский фьючерс на азиатский индекс JKM ($514) и фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу ($446).

Снижение цен на газ связано в том числе и с тем, что текущий уровень запасов в газохранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe, достиг 96,99%, что на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

В свою очередь «Оператор ГТС Украины» сообщил, что принял от «Газпрома» заявку на транзит в объеме 42,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции «Суджа». Это максимальная технически возможная величина на этом направлении с учетом всех введенных украинской стороной ограничений, отмечает издание.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщили, что поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года увеличились до рекордных с августа 2022 года значений. Объем экспорта достиг более 2 млрд кубометров.