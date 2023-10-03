В Европе резко подешевел газ
Спотовая цена газа в Европе за неделю снизилась на 28% на фоне теплой погоды и заполненных подземных хранилищ. Об этом пишет «Интерфакс».
По данным издания, только за один день - 2 октября - спотовая цена газа в Европе опустилась на 14%. На хабе TTF в Нидерландах газ торговался на уровне $351 за тысячу кубометров.
При этом заметна разница в цене на ноябрьский фьючерс на азиатский индекс JKM ($514) и фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу ($446).
Снижение цен на газ связано в том числе и с тем, что текущий уровень запасов в газохранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe, достиг 96,99%, что на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.
В свою очередь «Оператор ГТС Украины» сообщил, что принял от «Газпрома» заявку на транзит в объеме 42,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции «Суджа». Это максимальная технически возможная величина на этом направлении с учетом всех введенных украинской стороной ограничений, отмечает издание.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщили, что поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года увеличились до рекордных с августа 2022 года значений. Объем экспорта достиг более 2 млрд кубометров.
При этом глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан экономно расходовать электричество предстоящей зимой. Он напомнил, что цены на топливо все еще превышают уровень февраля 2022 года, а потенциальные риски на фоне конфликта сохраняются.