Морские поставки российской нефти достигли трехмесячного максимума

В конце сентября объемы морских поставок российской нефти после непродолжительного падения и достигли трехмесячного максимума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

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За последнюю неделю месяца показатель увеличился до 3,72 миллиона баррелей в сутки и на 24 процента превысил значение за предыдущие семь дней. Таким образом, планка стала максимальной с конца июня. При этом четырехнедельный средний показатель к концу сентября вырос примерно до 3,3 миллиона баррелей в день.

Спад морских поставок российского сырья в начале второй половины сентября был во многом обусловлен проведением плановых ремонтных работ на местных отгрузочных терминалах. Сокращение экспорта аналитики сначала зафиксировали в тихоокеанском порту Козьмино, а затем в балтийском Приморске. К настоящему времени суммарные среднесуточные объемы морского сырьевого экспорта из РФ должны находиться на уровне 3,28 миллиона баррелей, считают эксперты.