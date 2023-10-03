Эксперт рассказал, вернется ли зарубежная обувь на рынок РФ в ближайшее время
Генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев заявил, что в ближайшее время россиянам не стоит ожидать массового возврата зарубежных брендов обуви на отечественный рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом Беляев прокомментировал новости о том, что в Россию уже вернулось около 15 обувных брендов из почти ста. По мнению эксперта, такой возврат нельзя считать массовым.
«Никакого массового возврата нет и в ближайшее время не предвидится. Однако есть заметное усиление азиатских производителей на рынке РФ, в скором времени возможно появление азиатских премиальных брендов. <...> Желание вернуться на рынок РФ есть у многих, но не у всех есть возможность, в силу определенных обстоятельств», — заявил эксперт.
Беляев также добавил, что часть ушедших брендов действительно возвращаются на российский рынок через дистрибуторов или российских агентов.
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