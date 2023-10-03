Эксперт рассказал, вернется ли зарубежная обувь на рынок РФ в ближайшее время

«Никакого массового возврата нет и в ближайшее время не предвидится. Однако есть заметное усиление азиатских производителей на рынке РФ, в скором времени возможно появление азиатских премиальных брендов. <...> Желание вернуться на рынок РФ есть у многих, но не у всех есть возможность, в силу определенных обстоятельств», — заявил эксперт.