Кабмин разрешил покупку юаней на временно свободные средства бюджета

Правительство РФ разрешило Федеральному казначейству покупку юаней на временно свободные остатки бюджетных средств. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Российские власти размещают временно свободные средства единого казначейского счета (ЕКС), получая таким образом дополнительные доходы. Остатки средств на ЕКС сформированы в том числе за счет средств федеральной казны и бюджетов регионов.

Часть таких операций касается купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров по валютным деривативам. В том числе речь идет о валютным свопе - обмене валютами с обязательством последующего обратного обмена.

Ранее в списке валют, с которыми можно проводить такие операции, были только доллар и евро. Теперь этот перечень дополнен китайским юанем.