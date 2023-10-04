Стоимость облигаций «Роснано» рухнула на сообщениях о риске банкротства

Государственной корпорации «Роснано» не хватит средств до конца 2023 на выполнение долговых обязательств в полном объеме. Компания уведомила инвесторов, что вероятность банкротства высока. Информация об этом появилась на Московской бирже. Позже котировки облигаций корпорации упали на 40%.

«В первые минуты торгов в среду, 4 октября, котировки облигаций „Роснано“ снижались (в зависимости от выпуска) на 5—40% по состоянию на 10:10 мск, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Доходность по бумагам подскочила до диапазона 69—215%», — передает данные эмитента РБК.

Сейчас на бирже обращаются пять выпусков корпоративных облигаций «Роснано». Объем всех выпусков облигаций компании составляет 37,08 млрд. рублей. По подсчетам РБК Инвестиций на выплату долговых обязательств госкорпорации потребуется 16,23 млрд. рублей.