Новак заявил, что оптовые цены на топливо значительно снизились почти во всех регионах РФ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оптовые цены на топливо снизились почти во всех российских регионах после введения запрета на экспорт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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По его словам, запрет на экспорт бензина и дизельного топлива положительно повлиял на ситуацию на внутреннем рынке, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн, а снижение цен на бирже на 16-20% привело к их уменьшению и в мелком опте.

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"Что немаловажно, это снижение сейчас транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, сельхозтоваропроизводители, закупают нефтепродукты. И таким образом мы наблюдаем почти во всех субъектах РФ значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. И это тот критерий, тот результат, которого необходимо было достичь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Новак отметил, что сегодня провел совещание с руководителями нефтяных компаний РФ, и "все привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами и стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене".

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка после достижения биржевыми ценами на топливо рекордных уровней в последние месяцы. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что министерство пока не видит нерешаемых проблем с накоплением топлива из-за запрета его экспорта и стремится не допустить остановки НПЗ. По его словам, дальнейшие решения по регулированию топливного рынка будут скоро обнародованы.

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива.