ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за цен на топливо

«По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении кабмина.